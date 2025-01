Suur huvi legendaarse autotootja rallisse tagasituleku vastu paneb kulmu kergitama

Lancia, mis on tulnud WRC võistkondlikuks meistriks kümme korda, kuulub tänapäeval Stellantise kontserni, mis on maailmas suuruselt neljas autotootja. Eelmise aasta lõpus tutvustati nende Ypsilon Rally4-autot, millel on 1,2-liitrine mootor ja 212 hobujõudu. Tegemist on autoga, mis on mõeldud rallispordiga alles sinasõprust sobitavale sõitjale.