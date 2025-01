M-Sport jäi rivaalidele kalendriga kaotanud debütandiga rahule: nad esinesid fantastiliselt

«Meie seadsime neile ülesandeks lihtsalt auto finišisse toomise ning ütlesime, et arvestades tänavust aastat, tasub seda rallit võtta kui üht väga suurt kogemust - täpselt seda nad ka tegid,» jätkas tiimipealik.

«Tänavune Monte Carlo ralli oli erakordselt karm, kuid nad lähenesid asjale kogu aeg mõistusega. See on miski, mille üle olen väga uhke, sest neil õnnestus ralli lõpetada ja ka punkte teenida, samal ajal kui nii mitmedki kogenumad rivaalid jäid tühjade pihkudega,» osutas ta Toyota meestele Takamoto Katsutale ja Sami Pajarile ning tiimikaaslasele Gregoire Munsterile.

«Eks Rootsi saab nende jaoks olema järgmine keeruline ralli, kuid Monte Carlo ralli pühapäev näitas, et nad on suutelised asja rahulikult võtma ning ammutama kahe suu poolega seda kogemust, mis neile pakutakse. Nad on põhjusega nüüdseks MM-etapilt punkti teeninud ekipaaž!» lõpetas Millener.