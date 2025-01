Latvala avaldas, kui olulist rolli hakkab Toyotas mängima neljakordne maailmameister

Latvala rääkis eelmise nädalavahetuse Monte Carlo MM-ralli järel, et pärast järgmist WRC-etappi Rootsis näeb teda võistlustel tiimipealikuna vähe. Kokku on tema eesmärk olla kohal umbes pooltel MM-etappidel. See tähendab, et pärast Rootsit tegutseb Kankkunen tiimipealiku rollis.

«Olen osal võistlustest olemas, kuid Juha käib tõenäoliselt pärast Rootsit peaaegu kõikidel etappidel. Isegi mina olen kohal mõnel rallil, kuid sel juhul on olemas ka Juha. Minu plaan on pärast Rootsit olla MM-etappidel kohal veel viiel korral,» rääkis Latvala rallit.fi-le.

Latvala on Kankkunenile juba eelmisest aastast jaganud näpunäiteid, kuidas tiimipealikuna hakkama saada. Nüüd Monte Carlos olid mõlemad ametis tiimipealikuna ning Latvala sõnul on koostöö sujunud väga hästi.

«Meil on Juhaga kõik hästi läinud. Meil on olnud suurepärane aeg. Käisime just koos söömas ja võtsime kohvi. Vahel oleme meenutanud natuke vanu aegu,» naeris Latvala.

Kuigi Latvala on olnud Toyota esindusnägu alates 2021. aastast, mil Tommi Mäkinen sellest ametist vabastati, siis on Toyota tiimi juhtrollides olnud mitmeid inimesi. Lisaks on juhtkonnas vastutust kandnud tehniline juht Tom Fowler, spordidirektor Kaj Lindström ja projektijuht Yuichiro Haruna.