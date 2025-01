Suur armastus tõi USA veteranfotograafi Tallinna

Klaviatuuride klõbin kinnitab, et valmivad viimased artiklid, mida avaldatakse eri paigus üle maailma, sest kuigi tegu on Euroopa meistrivõistlustega, on iluuisutamine sedavõrd globaalne spordiala, et Vana Maailma jõuproov on teemaks ka Aasias ja Põhja-Ameerikas.