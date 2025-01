WRC-sarja uue rehvitarnija debüüt sai tehtud. Millised on sõitjate esmamuljed?

Kuigi ralli eel näriti Lõuna-Korea firma toodangu osas korralikult küüsi, siis nagu tagantjärele teame, selleks põhjust polnud. Siin-seal küll mõni purunes, kuid üldiselt näitasid rehvid üllatavalt head töökindlust.

Väljaanne DirtFish palus pärast rallit ka sõitjatel Hankooki jalavarje kommenteerida ning esmane tagasiside osutus üdini positiivseks.

Sebastien Ogier: «Kuigi rehvide osas on alati parandamisruumis, tuleb mul tõdeda, et see polnud sugugi paha debüüt. Mul tuleb öelda: «Hea töö, Hankook»​.

Adrien Fourmaux: «Mis slick​e puudutab, siis on mul öelda väga palju positiivset - alustagem sellest, et ükski [tipp]sõitja ei lõhkunud ühtegi rehvi, mis on Monte Carlo kohta väga positiivne.

L​​umerehv vajab veel täiustamist, kuid tean, et nad töötavad selle kallal, seega võib eeldada, et järgmisel aastal on sellega kõik hästi. Kokkuvõtvalt võib tõdeda, et nad on oma tööga hästi hakkama saanud.»

Ott Tänak: «Mis puudutab vastupidavust, siis on need väga head, sest Monte on oma suurte ja teravate lõikamiskohtadega rehvidele üpriski koormav. Ka slick'id polnud sugugi pahad, esinedes võrdlemisi hästi. Talverehvi saab ilmselgelt veel parandada, kuid see käib asja juurde.»

Gus Greensmith: «Mul pole midagi negatiivset Hankooki kohta öelda - nad esinesid väga-väga hästi. Kui arvestada mõningaid lööke, mida teravates kurvides saime, siis Pirelli rehvid poleks ealeski neid hoope üle elanud. Võib-olla naastud võiks veidi suuremad olla, kuid laias plaanis on kõik väga hea.»

Hankooki esindaja Manfred Sanbichler kinnitas, et nemadki jäid oma WRC-debüüdiga rahule. «Tunneme suurt uhkust selle üle, millega Monte Carlos hakkama saime. Oleme väga õnnelikud, et meie töö kandis vilja ja see muudab meid veelgi enesekindlamaks.»

Uuesti saab Hankooki (talve)rehve näha 13.-16. veebruaril, kui sõidetakse Rootsi MM-etapp.