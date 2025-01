Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) presidendiks pürgiv Ragnar Klavan ütleb, et tal on praeguseks olemas 20 alaliidu liikme toetusallkiri, et kevadisel üldkogul organisatsiooni juhiks kandideerida. Ametit aitavad tal püüda Kersti Kaljulaidi eduka Eesti Olümpiakomitee presidendikampaania võtmefiguurid.