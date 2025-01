Pikast dopingukeelust vabanenud tennisist: pidutsesin sel perioodil korralikult

2022. aasta juunis saigi temast justkui puhas poiss, ent rahvusvaheline alaliit (ITF) kaebas juhtumi edasi Rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS), mis leidis pärast tõendite kaalumist, et Ymer on ikkagi süüdi.

Nõnda määrati rootslasele 18-kuuline võistluskeeld, kuid omaks Ymer pattu ei võtnud: «Ma ei usu, et reegleid rikkusin. Mu südametunnistus on puhas, Jumal on tunnistajaks!»

«Kuigi ma ei alustanud kohe [pärast tagasitulekust teatamist] treenimist, tundsin siiski, et pean seda tegema. Kogu aeg lihtsalt niisama pidutsemine on päris igav. Reisisingi päris palju maailmas ringi ja pidutsesin. Los Angeles oli näiteks suurepärane,» sõnas Ymer , kuid rõhutas ta, et pidutsemine ei tähendanud alkoholi tarbimist. «See on väga halb noore aju jaoks, miks jätkuvalt areneb.»