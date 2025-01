Ta selgitas, kuidas närvidega hakkama sai: «Teadsin juba ette, et hakkan närveerima. Varasematel võistlustel proovisin seda närvi kuidagi ära võtta, maha rahuneda, aga tegelikult see ei aita. See isegi segab. Nüüd võtsin närvid endaga kaasa, need sõitsid lihtsalt minuga ja võib-olla isegi aitasid. Ütleksin nii, et selline hirm on tegelikult superjõud!