Tugevate valuvaigistite kiuste võistelnud Laine loodab MMiks olla tippvormis

«Tegin avalaskumisel suure vea ja teadsin seejärel kohe, et minu võistlus on läbi,» kommenteeris Tormis Laine eilset võistlust pressiteates.

Eilse võistluse eel tundis Laine tugevat kroonilist seljavalu ning polnud üldse kindel, kas võistlustulle astub. «Hea meel on selle üle, et selg oli parem kui teisipäeval. Heast seisust olen aga loomulikult veel kaugel. Täna andis tunda aga üleüldine väsimus ning kindlasti on oma mõju ka tugevatel valguvaigistitel,» analüüsis ta.

«Nüüd tuleb paar puhkepäeva – olen selle üle väga õnnelik. Usun, et need on väga vajalikud. Juba homme (täna – toim) lähen füsioterapeudi juurde, kes on selliste juhtumite ekspert.