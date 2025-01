Robert Virves: eesmärk on võidelda MM-tiitli nimel

Eelmisel aastal algas Virvese hooaeg alles mai lõpus ning seetõttu on ta väga õnnelik, et tänavu saab ta WRC-sarjas korralikult kihutada. «Palju aastaid on vaeva nähtud, et üldse midagi toimuks. Viimaste aastate eesmärk on olnud tekitada omale võimalus, kus saaks võistelda WRC2 maailmameistritiitli nimel. Mingil määral on see nüüd osa unistuse täitumisest,» rääkis Virves «Piloodile».