​32-aastane Mäe on Eesti kõige edukam naismaadleja, võites 2021. aastal Euroopa meistrivõistlustel kuldmedali ja 2017. ja 2022. aastal hõbemedalid. Tal on ka 2019. aasta pronks.

MMil sai Mäest esimene eestlanna, kes võitis medali. Ta võitis 2021. aastal hõbemedali 76 kg kaaluvate seas ja kolm pronksi 2015., 2019. ja 2022. aastal. «Päev, mil teatasin oma karjääri lõpetamisest, oli väga emotsionaalne ja raske, sest midagi suurt minu elus sai läbi. Ma teadsin, et lõpetan, sest ootan last. Kuid oli raske seista inimeste ees ja öelda, et see elu osa on lõppenud, seega teatamine oli raskem kui otsuse tegemine iseendas,» rääkis Mäe UWW-le ehk rahvusvahelise maadluselu olulisemale veebilehele.