PRIIT PULLERITS Unustage paljunäidatud laskesuusatajad! Eesti suusaspordi neli edukamat tegijat on muudelt aladelt

Eesti Rahvusringhäälingu aastatepikkune massiivne laskesuusatamise kajastamine, mille käigus ei jää näitamata ükski MK-etapp, on loonud mulje, et ohtralt eetriaega saavad laskesuusatajad, kes on kahel korral jõudnud tänavu esitosinasse, on Eesti suusaspordi säravaimad tegijad. Ent nende seniste tulemuste võrdlus teiste lumealade esindajatega kinnitab sootuks vastupidist.​