F1 EKSPERT Paul Aroni ülemus paljastas, miks eestlane nii kiirelt F1-autos tuleristsed sai

Eks kaugel pole ka aeg, kui mehed riburada vanade vormelitega rajale lastakse, et saaks alguse mõõduvõtt, mida eelmises kolumnis sai nimetatud «näljamängudeks».​ Jutt on siis võistkonnasisese tegeliku paremusjärjestuse paika loksutamisest. Hetkeseis on parimate eelduste ja avalike sõnavõttude kohaselt järgnev: