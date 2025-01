Eelvõistluse põhjal pole Kristjan Ilves kahe nädalaga õiget hüpet üles leidnud

Kolmikvõistluse formaadi eripära on, et iga järgmine päev on eelmisest otseses sõltuvuses. Reedese ühisstardi võitja alustab laupäevast hüppevõistlust null punkti pealt, aga kõik miinustega, mis vastavad reedesele kaotusele. Samamoodi on omavahel otseses sõltuvuses laupäevane ja pühapäevane võistlus.