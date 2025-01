Kononova sõnul on Aleksandrit mulluse EMi medalivõidust saati see edu kammitsenud ning Mihhail ongi olnud sel hooajal enesekindlam. «Saša tunneb, et kõik ootavad temalt üha uusi õnnestumisi. See on ladunud tema õlule suure koorma. Ta saab nüüd omal nahal aru, mida tähendab ütlus, et medalit võita on kergem, kui seda kaitsta. Oleme selle teemaga palju tegelnud, asjad on ka paranenud, kuid täna tuli ikka üks viga sisse,» seletas Kononova.