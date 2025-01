Nagu maa alla kadunud endine tipptennisist ilmus avalikkuse ette ratastoolis

Pärast seda on ta keskendunud pereelule. Kurnikoval on koos popstaari Enrique Iglesiasega kolm last. Tuntud paar hoiab avalikkuse ees madalat profiili. «Olen lastega kodus rahulikult, naudin nende kooli viimist ja kasvamist. Ma tahan seda nautida,» lausus ta.