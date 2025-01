MMiks valmistuvad Norra laskesuusatajad treenivad ilma Bøta

Möödunud nädala pühapäeva õhtul pärast meeste jälitussõitu suundus Norra koondis Anterselvast Passo di Lavazèsse, mis on umbes kahetunnine autosõit. Seal valmistuvad trolliriigi biatleedid Lenzerheide MMiks. Kõik peale Johannes Thingnes Bø, kes otsustas koondisest eralduda ning minna koju akusid laadima.

«Ma sain aru, et kojutulek oleks mulle väga hea. Ma olen enne Lenzerheidet väga heas seisus ja olen valmis oma taset näitama MMil,» sõnas ta Dagbladeti veergudel.

31-aastane norralane pole kunagi kartnud ujuda vastuvoolu. Kevadel ja suvel jätab ta sageli ülejäänud rahvuskoondise treeninguid vahele, et valmistuda üksinda kodus Kongsvingeris.

Norra koondis toetab Thingnes Bø otsust. «Ta on ka varasemalt enne MMi koju läinud. Selle tõttu pole tema tulemused halvemaks läinud. Teame, et Johannesele annab perega koos viibimine energiat,» selgitas Norra meeskonna juht Per Arne Botnan.