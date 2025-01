Vene suusatäht suundus Euroopasse

«Võtsime täna koos otsuse vastu, et Aleksandri jaoks oleks parim variant Euroopas treeninglaager,» sõnas Borodavko.

Sport kirjutas, et Venemaa koondis alustas 30. jaanuaril oma treeninglaagrit Armeenias. Bolšunov suundus aga mujale ning Venemaale naaseb ta plaanide kohaselt veebruari lõpus.

«Bolšunov on suurepärane ja peame kasutama kõiki treeningvõimalusi. Teine küsimus on, kuidas suhtus Itaaliasse reisimisse suusaliidu president, kes õpetab kõiki kodumaad armastama,» mõtiskles kirjamees. Välbe ütles Sport-Ekspressile, et tal polnud Bolšunovi reisi vastu mitte midagi.