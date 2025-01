Meestele silmad ette teinud Eesti naissuusatajad esinesid hästi

Siiski on põhjust optimismiks. MK-etappidel saavad riigid välja panna ka teise võistkonna. Kui duublid välja arvata, lõpetasid Kaasikud üheksandana. Kui MMil õnnestuks koha võrra kõrgemale pürgida, pääsetaks Eesti olümpiakomitee B-kategooria toetusele.

«Teatevahetused tulid paremini välja ning olid sujuvamad kui Davosis. Paraku Kaidyl tuli teise ringi keskel üks koperdus sisse ning seejärel tekkis grupiga vahe, mida ei saanudki enam kinni sõidetud. Seejärel pidime edasised vahetused üksi sõitma. Viimasel ringil nägin, et grupi lõpus olevad sportlased hakkasid juba vaikselt esimestest maha jääma ja lootsin, et äkki on veel mingigi võimalus kedagi püüda aga olin siiski natuke liiga kaugel.»