Paide süüdistas Pohlakut valeväidetes, EJLi president möönis arusaamatust

Euroopa jalgpallis on tavaks kord, et kõik tippjalgpallis osalevad klubid peavad iga hooaja eel läbima litsentseerimise, mille käigus teeb alaliit kindlaks, et klubi toimib jätkusuutlikult ja omab kohustuste täitmiseks piisavaid ressursse. Samasugune kord kehtib ka Eesti jalgpallis ning litsentseerimine toimub talvel, et sellega märtsis algavaks klubihooajaks aegsasti ühele poole jõuda.