MEDALIMÄNG Niina Petrõkina on üks soosikutest ja võib võita EM-kulla!

Tegelikult on medalimängus rohkemgi naisi. Omaaegne tipp­uisutaja ja seejärel aastakümneid treeneritööd teinud Anna Levandi räägib esiviisikust. Levandi omaaegne õpilane, 2010. aastal Rocca al Mare suurhallis peetud EMil esikümnesse jõudnud Elena Glebova samuti neljast-viiest medalinõudlejast.

«Kogu esiviisik pretendeerib medalile. Millisele, on teine küsimus, aga kõik nad võivad medali võita. Edasine sõltub juba närvidest ja sellest, kuidas kellelgi vabakava õnnestub. Tase on hästi võrdne. Ei saa öelda, et keegi teistest üle oleks. Suures plaanis esitasid kõik õnnestunud lühikava, pisiasjad otsustavad,» hindas Levandi.