«Ta tegi kahtlemata väga head tööd,» vahendab DirtFish Neuville'i öeldut. «Kui tal õnnestus hea tulemusega jalg ukse vahele saada, jätkas ta surumist ning tegi töö ära. Mul on väga hea meel, et neil õnnestus Montes oma esimene poodium teenida.»

«See on hea ka tiimi jaoks, sest ilmselgelt minu ja Oti jaoks see nädalavahetus nõnda edukas polnud – selleski mõttes oli tore neid poodiumil näha,» lisas belglane.

«Rehvivaliku suhttes läks ta samuti kogu aeg oma teed ja nagu näha, tasus see tema jaoks ära. Kokkuvõtvalt tuleb öelda, et ta moodustas oma esiautoga väga hea tiimi – nad tegid väga head tööd. Julgen öelda küll, et esimese ralli kohta [uues tiimis] oli see päris muljet avaldav,» lõpetas Tänak siiski tunnustavalt.