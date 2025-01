Henry Sildaru teenis teisel pool ookeani MK-punktilisa

Ka paremate tulemust võrdluses oli teise grupi esikolmik esimesest üle: vastavalt 92,75, 91,75 ja 90,25 vs. 92,50, 87,50 ja 84,75. Teise grupi parim oli ameeriklane Colby Stevenson (92,75), esimese edukaim ameeriklane Mac Forehand (92,50).

Juba täna õhtul on Sildaru taas võistlustules, kui Aspenis toimub rennisõidu kvalifkatsioon. Finaalid on kavas pühapäeval. Järgmisel nädalal toimub sealsamas ka Big Air hüpete MK-etapp, seda vastavalt teisipäeval ja neljapäeval.

Henry Sildaru on tänavu MK-punkte teeninud viiel puhul. Parimaks tulemuseks on Laaxi pargisõidu kaheksas koht, lisaks on ette näidata Cardrona rennisõidu 12., Klagenfurti Big Airi 19. ja Kreischbergi Big Airi 24. koht ja nüüd ka Aspeni pargisõidu 26. koht.