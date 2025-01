Miljon eurot maksnud lumemasinast ei piisa. Otepää MK-etapp on suures ohus

See, kas Kristjan Ilves saab Tehvandi mäel lennata ka tänavu, saab selgeks pühapäeva õhtuks.

Kuna ilmataat tänavu eestlastele ülemäära halastanud pole, on küsimärgid õhus ka järgmisele nädalale planeeritud kahevõistluse Otepää MK-etapi toimumise asjus. See, kas need kaovad või mitte, saab selgeks hiljemalt pühapäeva õhtuks.