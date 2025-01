Küsimärgid Metsa ümber kasvavad. Peatreener: maksame praegu tema kiirustamise eest

«Ta sai aru, et tahtis esialgu liiga kiiresti liiga palju. Nüüd peame selle eest maksma – nii tema ise kui ka meie,» vahendab väljaanne Hamburger Abendblatt juhendaja sõnu, mis viitavad sellele, et Mets kiirustas pärast vigastust treeningkoormuse tõstmisega.

​​Metsa vigastuspaus algas novembrikuises Rahvuste liiga mängudeaknas, kui kohtumises Slovakkiaga lõi välja vana põlvemure, mida seni õnnestunud kontrolli all hoida.

Esialgu avaldas samas kohtumises ka sinisärgis 100. mänguni jõudnud koondise kapten lootust, et vigastuspaus kujuneb paari mängu pikkuseks, kuid nagu näha, on see praeguseks kestnud juba üle kahe kuu.