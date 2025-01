Treener Varnavskaja: lubasin endale, et võidame kodulinnas EMi. Tegime selle ära!

«Kui sain teada, et Euroopa meistrivõistlused tulevad siin, meie kodulinnas, siis ütlesin kohe, et peame siin, omas linnas võitma. Jah, võitma, kuldmedali! Lubasin endale, et teen seda, ja nüüd võin öelda, et tegime selle ära. See oli minu eesmärk. Tegin kõik endast oleneva, et Niina näitaks niisugust sõitu, nagu ta täna näitas, ja võidaks selle medali,» rääkis Varnavskaja mõnikümmend minutit pärast võistluse lõppu Eesti ajakirjanikele.