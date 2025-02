Enne võistlust:

Lühikavaga haarasid juhtohjad prantslasest tiitlikaitsja Adam Siao Him Fa ja grusiin Nika Egadze, kes ainsatena tegid (korralikult) kaks neljakordset hüpet ning kogusid vastavalt 93,12 ja 91,94 punkti. Kaks neljast sooritas ka veel üks soosik Daniel Grassl (Itaalia), kuid need kumbki ei tulnud välja parimal moel, punkte läks kaduma ja ta on vabakava eel 78,15 punktiga kümnes.

Ent Grassl on üks neist, kelle medalivõimalus pole kuhugi kadunud. Nimelt on kolmandaks tulnud Poola esindajal Vladimir Samoilovil punkte 85,98, tihedalt kannul on neli meest ning 84,65 punktiga 7. kohta hoidvast Aleksandr Selevkost vähem kui kahe silma kaugusel veel šveitslane Lukas Britschgi (82,90).

Maha ei saa kanda ka kolm aastat tagasi samuti Tallinnas peetud EMil pronksi võitnud Deniss Vasiljevsit (Läti), kel jäi neljane hüpe sootuks tegemata ning kes leiab end 77,82 punktiga 12. kohalt.

Vabakava rekordid Avaldame lühikava tosina esimese mehe esmalt tänavuse hooaja ja seejärel isikliku rekordi vabakavas (sulgudes on toodud riik ja lühikava tulemus). Adam Siao Him Fa (Prantsusmaa, 93,12) 175,64 ja 207,17 Nika Egadze (Gruusia, 91,94) 167,82 ja 167,82 Vladimir Samoilov (Poola, 85,98) 148,08 ja 159,12 Matteo Rizzo (Itaalia, 85,68) 164,77 ja 187,35 Nikolaj Memola (Itaalia, 84,92) 158,91 ja 161,38 Mihhail Selevko (84,85) 158,86 ja 158,86 Aleksandr Selevko (84,65) 151,17 ja 166,94 (mullusel EMil) Lukas Britschgi (Šveits, 82,90) 166,26 ja 180,68 Andreas Nordebäck (Rootsi, 79,02) 146,61 ja 150,96 Daniel Grassl (Itaalia, 78,15) 181,84 ja 187,43 Vladimir Litvintsev (Aserbaidžaan, 77,86) 161,97 ja 169,05 Deniss Vasiljevs (Läti, 77,82) 166,37 ja 181,84 (2022. a EMil Tallinnas)

See numbrijoru näitab, et vabakavas on omad võimalused väga paljudel. Enamikul meestest on kas tänavune või isiklik mark teisel pool 160 punkti piiri. Näiteks Mihhail Selevkol on seni sellest veidi puudu jäänud, kuid rekordi püstitamisel jäi mitu hüpet plaanitust lahjemaks ja see võttis punkte vähemaks.

Mihhail Selevko Tallinna EMi lühikavas. Foto: Teele Toova

Võistluse eel arutleti, et kui lühikava ebaõnnestub, lähevad vennad Selevkod vabakavas välja riskile. Millised nüüd mõtted on? Treener Irina Kononova arvas, et tema väldiks suuremat riskimist.

«Arvan, et nad mõlemad teevad vabakavas kaks neljakordset hüpet. Aga võtame otsuse vastu koos. Vaatame homme, kuidas nad end treeningul tunnevad, mida ise arvavad. Kaks neljast ei tähenda riski,» lausus kogenud juhendaja.