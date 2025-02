Rallirajale tunginud 80-aastane soomlane sai tingimisi vangistuse

Mees põhjendas, ta ei saanud masinas olnud koera kuumas autos enam hoida ning oli vaja kiiresti koju saada. Väljaande andmetel ei maininud mees kordagi koera kirjalikus vastuses, mis saadeti Põhja-Savo ringkonnakohtule. Lisaks mees eitas, et ta lükkas oma autoga liikluskorraldajat või põhjustas mingit ohtu.

Väidetavalt oli ta kuulnud liikluskorraldaja raadiovestlusest, et järgmise kümne minuti jooksul ei tule ühtegi ralliautot, mille jooksul tal on aega koju sõita. Mees ütles, et nägi esimesi ralliautosid alles siis, kui ta oli juba oma hoovis.