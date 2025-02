Verstappen võtab rallikarjääri väga tõsiselt ja sõidab kõigil EM-etappidel

Jos Verstappen, kes on ka ise aastaid F1-sarjas sõitnud, alustas rallikarjääriga tõsisemalt 2022. aastal. Belgias on ta võitnud mitu kohalikku rallit, kuid tänavu on ta seadnud sihid veel kõrgemale. Ta tahab kaasa lüüa kõigil EM-sarja (ERC) etappidel, lisaks sellele Belgia meistrisarjas ja veel valitud võistlusel.

Ta on oma rallikarjääri jooksul sõidetud 38 võistlusest tulnud kümnel üldvõitjaks. «Sel aastal on mul plaanis sõita 19 või 20 rallit: kõik Belgia meistrivõistluste etapid, kõik ERC-rallid, aga ka Rallye International du Valais ja historic-ralli Rootsis,» selgitas ta DirtFishile.

Eelmisel kuul DirtFishile antud intervjuus vihjas Verstappeni kaardilugeja Renaud Jamoul, et ERC võib olla Verstappeni järgmine väljakutse. «Ma arvan, et ta võib esineda väga hästi isegi kõrgeimal tasemel, kuid tal puudub kogemus. Kui me näiteks läheme Euroopa meistrivõistlustele, siis on esimesel aastal kindlasti keeruline. Teistel meestel on nii palju rohkem kogemusi,» selgitas Jamoul.

Aga pikemas plaanis on kogenud kaardilugeja enesekindel. «Mingil hetkel, kui teeme kaks aastat järjest EM-sarja, saame võib-olla poodiumikoha eest võidelda. Kuid see on kindlasti keeruline. Aga nagu ma ütlesin, siis ta on mind juba mõned korrad üllatanud, nii et miks mitte veel?» lisas Jamoul.

Seni pole Verstappen osalenud ühelgi ERC-rallil. Esimeseks etapiks saabki 4.-6. aprillini sõidetav Rally Sierra Morena – Córdoba Hispaanias.