«Tegin oma elu parima laskumise.» Henry Sildaru olümpiakoht tundub üha kindlam

Tegin oma elu parima laskumise rennis, võistlustel, ja olen vist eestlasele kohaselt tuim. Mitte, et mul hea meel ei ole, et kõik õnnestus, kuid see oli ootuspärane. Panime isaga selle kava paika ja see õnnestus. Kas ma ületasin ennast? Ei, tegin ära selle, milleks olin harjutanud. Isalt sain muidugi ainult kiidusõnu, aga ma tahan enamat - mitte kiidusõnadest, vaid ronida kõrgemale, näha kaugemale. Eks me tegelikult näemegi. Mitte pole ainult uus võistluskava hästi sooritatud, vaid haaratud on ka sülemiga enesekindlust ja kogemusi. Kuhu ja kuidas edasi liikuda, on eesmärkidena paika seatud. Tegelikult on kõik väga hästi ja annan aru, et selliseid kohti igapäev siiski veel ei saavuta. Tuleb kindlasti võistlusi, kus ka punktikohad kaugele jäävad.»

Postituse lõpus kiitis ta oma isa Tõnist, kes näeb tema arengu nimel kõvasti vaeva ning teeb vahepeal olulisi ettevalmistusi sisuliselt põlve otsas. «Muidugi isa on rahulik ja kainestav - et väikesed sammud on need, mis suurtele eesmärkidele vaikselt lähemale viivad. Nagu mainisin, ta kiidab mind ka siis kui olen see sama tuim ja vahel ka natuke pettunud, ja selgitab, miks kõik on täpselt nii nagu vaja. Olen tähele pannud, et samas mina teda ei kiida - pigem väga harva.

Just vaatasin, kuidas ta püüab ära teha kõik, mida teevad teised koondised enda sportlaste jaoks. Juhendab, filmib, hooldab suuski. Märkasin, kuidas teistel koondistel on suusatehnikud, harjavad suuski enne sportlase starti hoolduspingil. Isa võtab minu suusad ja teeb seda põlvili lumehanges. Kuidas mõne teise koondise tehnik seda märkab ja pakub isale enda hoolduspinki. Isa eestlasele tagasihoidlikult tänab ja ütleb, et saab lumehanges hakkama küll. Aitäh, isa!»