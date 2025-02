18-aastane soomlane tegi Rovanperäl selja prügiseks, eestlane Enok noppis klassivõidu

Rovanperä andis viimase katse järel mõista, et nendes oludes polnud tal Hankooki piikrehvidega just kõige parem sõita. «See oli meile väga tähtis nädalavahetus. Kahju, et viimasel katsel oli nii palju lund. See meie rehv ei sobinud sellele katsele üldse. Tuli sõita väga rahulikult, nagu oleks all olnud suverehvid,» vahendas Iltalehti Rovanperät.