16-aastane Eesti kahevõistleja täitis olümpianormi

Pastarus lõpetas tänase võistluse 40. kohal ja sai selle eest oma esimese CoC punkti. Talle järgnesid treeningkaaslased Ruubert Teder (41. kohal) ja Fred Gustavson (42. kohal), kes punkte ei teeninud.

Noorsportlaste jaoks oli see elu teine kontinentaalkarikasarja võistlus – kaks nädalat tagasi võeti osa Eisenerzis, Austrias toimunud etapist.

«Esimesele etapile läksime kogemusi omandama. Tegelesime sellega, et igakülgselt varustusega reeglitele vastata. Esialgu saime disklahve, õmblesime ja appi tulid ka norrakad. Saime lõpuks ka tulemuse kirja. Minu mõistes oli see üks suur samm edasi,» rääkis treener Andrus Ilves suusaliidu pressiteates.

«Lillehammeri võistluspaik on poistele tuttavam, sest veetsime sügisel nädala siinsamas FIS laagris. Konkurents on kõva. Eilne päev oli väljakutsuv, kuid täna läks juba veidi paremini. Ideaalsest sooritusest on asi kaugel, kuid olemegi siin, et õppida.

Hüpetega ma tegelikult rahule ei jäänud, poisid veel vähem. Suusarajal on aga 15-16 aastastel poistel teistele allajäämine loomulik, kui võistelda täiskasvanud meeste vastu, kellest nii mõningad omavad starte MK-sarjas,» rääkis treener.

Karel suutis täna oma hüpet parandada. Ka suusarajal läks paremini – eile murdis ta kepi ja kukkus,» analüüsis Ilves olümpia normatiivi täitnud Pastaruse sooritust. «Teine võistleja, 15-aastane pesamuna Ruubert Teder, kaotas talle aga üksnes 1 sekundiga,» lisas Ilves.

«Kontinentaal karikasarjas osalemine on väärtuslik etapp õppeprotsessis. Reeglite mõttes on siin kõik samamoodi nagu maailmakarikasarjas: ühtemoodi tuleb läbida varustuse ja suuskade kontroll ning kombede mõõtmine. Ka Kristjan ilves alustas võistlemist samas vanuses. Kogemuse saamiseks on see väga oluline,» ütles Ilves.

«Samuti on see hea kogemus juunioride maailmameistrivõistluste eel, mis meid nädala pärast ees ootavad. Seal võistlevad eesti meistrivõistlustel parimad tulemused teinud Karel Pastarus ja Fred Gustavson,» rääkis ta.

«Olümpia normatiivi täitmine on oluline ka seetõttu, et nüüd on Eesti võimalus osa võtta paarissprindist – kui meil oleks üksnes üks koht, siis seda teha ei saaks,» lõpetas ta.

Homme võistlevad noored Lillehammeris suurel HS138 hüppemäel.