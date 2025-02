Treener Kononova: unistasime kahekesi pjedestaalile jõudmisest

Kahekesi esikümnes ikkagi, rõhutasid ajakirjanikud Kononovale. «Jah, see on korralik tulemus, aga unistasime kahekesi pjedestaalile jõudmisest. Alati tahad rohkemat. Nad on selleks võimelised, aga veel pole välja tulnud. Võimalik, et Mišal kui nooremal on veel kogemusi vähevõitu. Sašat kipuvad närvid alt vedama,» ohkas kogenud juhendaja.