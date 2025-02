Traagiline õnnetus Soomes: motovõistlusel hukkus osaleja

Snowcross ehk lumekross on mootorsaanidega peetav võidusõiduala, mis sarnaneb motokrossiga, kuid toimub lumistel ja jäistel radadel.

Rajad on tavaliselt künklikud ja sisaldavad hüppeid, teravaid kurve ning ebatasaseid lõike, mis nõuavad sõitjatelt nii osavust kui ka julgust. See on populaarne ala Põhja-Ameerikas ja Skandinaavias, kus lumerohked talved võimaldavad selle ala harrastamist.