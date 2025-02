Hudijev võttis osa tervisesportlastele mõeldud maratonil La Diagonela ning võitis 43 km pikkuse mõõduvõtu pika puuga, kuid kaotas peagi esikoha. Selgus, et ta oli kasutanud keelatud fluorimääret.

Ta sõnas kodumaa väljaandele Championat, et oli teadlik, et Euroopa võistlustel on fluorimääre keelatud juba mitu aastat.