Kultuurkapitali spordipreemiad pälvisid Helen Nelis-Naukas ja Erik Lillo

«Ausalt öeldes olen ma väga närvis. Kui ma olen vehklemissaalis, siis ma ei ole närvis, kuigi teile võib-olla tundus Pariisi olümpial, et olin seal väga närvis. Aga ma tegelikult polnud,» alustas 63-aastane Nelis-Naukas oma tänukõnet.

«Ma lihtsalt annan endast kõik, kuna sportlased püüavad teha oma parimat ja mina püüan anda neile kõik, mida vähegi endast suudan. Siis teile võib-olla tundub, et see treener on hull ja närvihaige ning karjub seal. See päris nii pole, sest vehklemisrajal maski alla ei kuule, mistõttu pean kõva häält tegema, et info sportlaseni jõuaks. Aga see selleks praegu.

Olen olnud treener 40 aastat. Olen Endel Nelise tütar, kes alustas 75 aastat tagasi Haapsalus vehklemist. Minu elu eesmärk oli jätkata oma isa elutööd ja kui olin kümme aastat treener olnud, sain aru, et see ongi minu elu!

Pärast seda üritasin anda endast kõik, et aidata oma õpilastel tähti püüda. Tänaseks olen õpilastega saavutanud Eestile üle 35 tiitlivõistluste medali!

Mind on väga motiveerinud see, et olen Eesti patrioot. Mind on palutud ka välisriigi koondisi juhendama, aga mu süda pole seda lubanud. Minu missioonitunne on viia just see väike Eesti laps maailma tippu – see ongi mind kogu aeg motiveerinud,» sõnas kõne lõpus ka esindajaid ja žüriid tänanud Nelis-Naukas.

80-aastane Lillo oli oma tänukõnes tagasihoidlikum: «On uhke tunne, seista teie ees ja korrata ikka ja jälle, et sport on väga kaunis asi, seda koos teiste kultuurivaldkondadega. Soovin kõigile elamusi spordis ja teistes valdkondades. Olgu teil edu ja teie lähedastel rõõm kohtuda nii spordivõistlustel kui ka mujal. Aitäh teile!»