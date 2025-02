Levadia tõi iluväravaid löönud jalgpalluri koju tagasi

Levadia koduleht kirjutas, et praeguseks 26-aastane Agyiri alustas klubiga iitumise järel stabiilselt põhikoosseisus ning mängis olulist rolli. «Oma esimesel hooajal Levadias kogunes mehe arvele 29 kohtumist ning 1982 mänguminutit. Samuti lõi ta kuus väravat ning andis viis väravasöötu.

Levadiast suundus jalgpallur Taani, Randers FC meeskonda, kust suundub hetkel tagasi Levadiasse laenule. Ootame Agyirit hea meelega taas FCI Levadia ridadesse ning usume, et ta on hea täiendus meeskonda!

Ernest Agyiri: «Hea tunne on tagasi Levadias olla! Otsustasin siia laenule tulla, sest tunnen siin nii mängijaid kui ka staffi. Ootan põnevusega oma neljandat hooaega Levadias, sest eesmärk on sel aastal võita liiga ja jõuda kvalifikatsioonides võimalikult kaugele!»

Viktor Levada: «Tere tulemast tagasi koju, Ernest! Kõigepealt tahaksin tänada Randersi klubi professionaalse koostöö eest! Mul on väga hea meel, et saime väärt mängumehe tagasi enda ridadesse! Soovin nii Ernestile kui meeskonnale palju edu peagi algavaks hooajaks!»» vahendas Levadia koduleht ka klubi presidendi kommentaari.