Möödunud nädalavahetusel Seefeldis peetud MK-etapil tegi Ilves parima tulemuse kompaktvõistlusel, kus lõpetas suusasõidu järel 11. kohal . Austrias peetud mõõduvõtult on tal ette näidata veel 14. ja 19. koht .

«Lühike kokkuvõte: suusarajal on kõik hästi, hüppemäel on täielik segadus. Muud ei oskagi kommenteerida. Pean mõtlema hüppamise enda jaoks lihtsamaks. Midagi tehnilist polegi viga, vaid pea on täiesti sassis,» sõnas Ilves esmaspäeval Postimehele.