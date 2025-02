Hiljuti võtmemängijata jäänud Tartu meeskond proovib õnne Leedu korvpalluriga

Tartlased testivad 26-aastast leedulast Karolis Giedraitist, kes on sealsesse tippklubisse Kaunase Žalgirisesse kuuluva Dovydas Giedraitise vanem vend. Debüüdi peaks ta tegema kolmapäeval.

194 cm pikkune ja 26-aastane leedulane mängis detsembris ühekuulise lepinguga Hispaania esiliigas C.B. Moroni ridades. Eelmisel hooajal kogus Giedraitis Šiauliai meeskonnas 16 mängu keskmisteks 3,6 punkti, 1,1 lauapalli ning 1,1 korvisöötu. Vilniusest pärit mängija on mänginud ka Leedu liigat ja Eurocupi Pasvalyse, Panevežyse ja Prienai meeskondades. Ta on kuulunud ka Leedu noortekoondistesse. Leedus on ta vormi hoidnud Vilniuse Wolvesiga koos treenides.