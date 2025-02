Niina Petrõkina – Eesti uus sangar

Niina Petrõkina uisutas reede õhtul kell 21.36 Tondirabas jääle teadmises, et järgnevad neli minutit on tema senise karjääri kõige kaalukamad. Need neli kõige kaalukamat minutit osutusid ka 20-aastase iluuisutaja senise karjääri kõige säravamateks, sest tegid Petrõkinast Euroopa meistri 2025.