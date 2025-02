Kui Hyundai teatas mullu kestvussarja WEC investeerimisest, arvasid paljud, et see tähendab WRC ehk ralli MM-sarja projekti lõpu algust. Sel aastal veel jätkatakse MM-sarjas – meeskonda kuulub teatavasti ka Ott Tänak –, kuid järgmisel aastal võib olukord muutuda.

Hyundai tiimijuht Cyril Abiteboul ​teatas pärast Monte Carlo rallit, et Hyundail on suveni aega otsustada, mida edasi teha. Eksportide hinnangul on tõenäolisim variant, et Hyundai jätkab eratiimina, teatas Soome portaal rallit.fi. WRC2 projekt on juba antud eratiimide kätesse.