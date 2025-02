TELEHOMMIK Euroopa meistriks kroonitud Niina Petrõkina: vaikselt hakkab kohale jõudma, aga veel on aega vaja

Kuidas sa tunned, kui sind kutsutakse Euroopa meistriks? «Siiamaani ei saa aru. Tavaliselt kutsuti mind Eesti meistriks. Vaikselt hakkab kohale jõudma, aga veel on aega vaja,» vastas Petrõkina.

Peale teda tuli jääle Gruusia esindaja Anastasia Gubanova, kes kogus kahe kava peale kokku 198,61 punkti ehk 9,57 vähem kui eestlanna. See tähendas, et Niina Petrõkinast sai Euroopa meister. Pronksiga pärjati belglanna Nina Pinzarrone (191,44 p).

Eestlanna pakkus ka fännidele närvikõdi, kui ta kava keskel komistas. Õnneks tõusis ta väga kiirelt püsti ja esitas kava lõpuni. «Ma olen harjunud kukkuma, trennides juhtuvad sellised situatsioonid. Pärast kukkumist oli minu näost näha ja näitasin ka kätega, läheme edasi. Mul oli vaja kiiresti muusikasse tagasi jõuda. See oli energiline kukkumine ja andis motivatsiooni. Võib-olla poleks ilma selleta kava teine pool nii hästi välja tulnud,» lausus ta.​

Märtsi lõpus peetakse USAs iluuisutamise MM. Kuidas ta valmistub suurvõistluseks? «Enne EMi olid ka suured ootused ja pinged. Valmistun samamoodi nagu EMiks. Rahunen maha ja võtan närvid kaasa. Praktika näitab, et see töötab hästi,» lausus Petrõkina, kes soovib oma kavas täiendada piruette. «Tahaks neid teha veel kiiremini. Kui ära väsin, siis on lõpus raske kiirust püüda.»