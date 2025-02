Cristiano Ronaldo hurjutas oma endiseid treenereid

Ronaldo sõnul on eelpool välja toodud eelduseks, et saada heaks treeneriks. «Kui ta pole ise mängijana riietusruumis olnud, siis on väga raske. Võimatu. Kui te vaatate ajaloo 50 paremat treenerit, siis 48 neist on olnud mängijad. Mul endal ei ole ühtegi lemmikut, ma õppisin kõigilt treeneritelt, kes mul olid,» lausus ta.