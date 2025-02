Laskesuusalegend loobus ahvatlevast pakkumisest

Väljaanne France24 kirjutas, et vaatamata kodumaa valitsuse ja alaliitude toetusele otsustas Fourcade mitte juhtida Prantsuse Alpides peetavate talimängude korralduskomiteed.

Viiekordne olümpiavõitja selgitas oma otsust osapooltele ja uudisteagentuurile AFP saadetud kirjas. «Liiga palju on erimeelsusi, et seda tööd rahulikult kaaluda,» kirjutas Fourcade. «Me pole leidnud ühiseid vastuseid põhiküsimustele nagu juhtimisviis, visioon ning piirkondlik esindatus. Me pole suutnud nendes ühist keelt leida.»