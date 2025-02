Väljaanne Diario AS vahendas, et president Luis Medina Cantalejo pidas kõne, milles väljendas oma viha nädalavahetusel tehtud vigade pärast. Ta teatas, et karistada saab ligi tosin kohtunikku nii kõrg- kui ka esiliigast, sealhulgas Espanyol-Reali peakohtunik Muñiz Ruiz ja VARi koormat kandnud Iglesias Villanueva.