Toyota tegi kavala lükke, mis annab neile olulise eelise

Kõigil WRC meeskondadel on kohustus valida endale üks kindel testipiirkonda, milleks Toyota rallitiim on seni võtnud oma peakontori lähistel asuvad kruusateed Jyväskyläs. Sel aastal on nad aga otsustanud valida uued paiga, mis asub küll Soomes, aga sealsed teed on sõitjatele uued ja see võib tiimipealiku Jari-Matti Latvala sõnul anda neile eelise.​