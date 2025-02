PARC FERMÉ Kas Rootsi MM-ralli hakkab sarnanema iluuisutamisega?

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala vihjas, et kuigi Sébastien Ogier on lubanud tänavu sõita vähem MM-etappe kui mullu, siis ei heida ta lootust, et vajadusel on 41-aastane prantslane valmis sõitma rohkem rallisid, kui esialgu lubatud. Kas see oli lihtsalt soomlase edev jutt või reaalne plaan?