VIDEO Mattias Käit lõi kauni värava ja aitas Rapidi võiduni

Rumeenia liigas on Rapid 25 vooru järel kuuendal kohal. Pärast 30 vooru toimub superliigas jagunemine, esimesed kuus meeskonda mängivad omavahel edasi. Rapid on küll praegu kuues, kuid mängu vähem pidanud Petrolul jääb neist kolme punkti kaugusele. Samas on kolmas koht Rapidist vaid nelja punkti kaugusel.