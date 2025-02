Eesti segapaari vastased kurlingu MMil said selgeks: lihtsaid võite ei tule

Maailmameistritiitli ning 2026. aasta taliolümpiamängude kvalifikatsioonipunktide eest asub Kanadas Frederictonis võistlema 20 segapaari.

MMi hõbedad Kaldvee ja Lill mängivad alagrupis A, kus lisaks võistlevad Austraalia, Tšehhi, Hispaania, Jaapan, mulluse MMi pronks Norra, Uus-Meremaa, Šveits, Türgi ja Ameerika Ühendriigid. Alagrupis B võistlevad Kanada, Hiina, Taani, Soome, Saksamaa, Itaalia, Lõuna-Korea, Holland, Suurbritannia/Šotimaa ning tiitlikaitsja Rootsi.

Eesti esimeseks vastaseks tulevasel MMil on Uus-Meremaa esindus, mis pääses tänavusele MMile kvalifikatsiooniturniiri kaudu koos Soome, Türgi ja Hispaaniaga.

Eelseisva MMi vastaseid kommenteerides sõnas Harri Lill, et nõrku vastaseid MMil pole ning tipus on konkurents äärmiselt tihe. «Meie alagrupis on vähemalt kuus tugevat võistkonda, kes kindlasti seavad oma eesmärgiks alagrupist edasipääsu ja/või medali. Samas edasi pääseb kümnest vaid kolm ehk alagrupist edasipääsu võibki lõpuks otsustada üks õnnestunud või ebaõnnestunud vise,» tõi Lill välja.

Ta lisas, et sedavõrd tihedas konkurentsis saavad oluliseks nii võistkondade omavaheliste mängude tulemused kui ka täpsusvisete statistika, mis võivad võrdsete võitude ja kaotuste puhul otsustada alagrupist edasipääseja. «Aga ka nende jaoks, kes alagrupist edasi ei pääse, on järjestus väga oluline, sest see mõjutab OM-punkte,» lisas Lill.