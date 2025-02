Teenetemärgi pälvinud Jaanus Levkoi: sel aastal saab 56 aastat treenerina, aga raban ikka edasi

«On see nüüd varavõitu või hiljavõitu, ma ei oska öelda. Eks on ikka oldud ka selle asja juures. Sel aastal saab 56 aastat treenerina. See on päris muljet avaldav,» ütles 1990ndatel BC Kalevi neljal korral Eesti meistriks tüürinud Levkoi.